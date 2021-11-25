Генпрокуроры Азербайджана и Стамбула посетили город Шуша и Физулинский район (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с генеральным прокурором Стамбула Шабаном Йылмазом находится с визитом в Азербайджане по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева. Накануне Кямран Алиев и члены турецкой делегации посетили освобожденный Физулинский район, ознакомились с тяжелыми последствиями вандализма и военных преступлений, совершенных Арменией за 27 лет оккупации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанской Генпрокуратуры.

Гости также ознакомились с Физулинским международным аэропортом, были проинформированы об условиях, созданных в воздушной гавани, отвечающей всем современным требованиям.

Затем делегация побывала в Шуше - культурной столице Азербайджана.

Гости были проинформированы о том, что в городе, помимо реализации инфраструктурных проектов, ведутся работы по восстановлению исторических, культурных и религиозных памятников.

Генпрокурор Азербайджана подчеркнул стратегическое значение "Дороги Победы", в строительстве которой участвуют и турецкие компании.

В городе Шуша гости посетили крепость, построенную карабахским ханом Панахали ханом, комплекс музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа, мечеть Юхары Говхар ага, дом-музей народного артиста Бюльбюля.

Как отметил генпрокурор Стамбула Шабан Йылмаз, славная победа Азербайджана в 44-дневной войне положила конец продолжавшемуся почти 30 лет конфликту.

"Азербайджан одержал историческую победу над агрессором - Арменией и ее армией. Эта победа создала основу для будущего развития Азербайджанского государства", - отметил он.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)