Армянский народ стал жертвой фейк-ньюс – Фуад Ахундов (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Армянский народ стал жертвой фейк-ньюс, сказал в четверг Trend эксперт Фуад Ахундов.

По его словам, необходимо активизировать деятельность по разоблачению распространяемых армянами фейковых новостей.

"Мы доказываем фактами, что та история, которая годами навязывалась армянскому народу, не соответствует действительности. Когда люди видят старые фотографии Иреванской крепости, то говорят, что города на этих снимках нет. Потому что армяне хотели стереть в нем все следы Азербайджана. В Ереване нет ничего, что принадлежало бы армянам. Построенные там армянами здания относятся к 60-м годам прошлого века", - сказал Ахундов.

Эксперт отметил, что тогда не существовало сегодняшних современных технологий, поэтому те, кто находился у власти в Армении, могли легко обманывать армянский народ, убедить простых граждан, навязывая им свою фальсифицированную историю.

По его словам, в век современных технологий армянский народ получает новую информацию и понимает, что вся предоставленная ему информация - это фейк-ньюс.

Современные технологии помогают раскрывать правду в информационной войне, отметил Ахундов.

"Мы добьемся того, чтобы армянский нацизм потерпел крах. Армяне проигрывают нам в информационной войне, потому что правда на нашей стороне. Невозможно сфальсифицировать историю. Их политика фейк-ньюс безуспешна. Весь мир увидел, что в 44-дневной войне армяне проиграли нам как на поле боя, так и в информационной войне", - подчеркнул эксперт.

Ахундов сообщил, что армяне сфальсифицировали азербайджанские памятники в Карабахе.

"Они называют армянскими албанские и даже грузинские церкви. Несколько лет назад армяне требовали, чтобы им были переданы 442 грузинские церкви. То есть они претендуют не только на наши территории, но и на грузинские земли", - сказал Ахундов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)