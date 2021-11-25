На сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС принят отчет оценочной миссии по Карабаху (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:22)

БАКУ /Trend/ - На 18-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия) единогласно принят отчет оценочной миссии ОИС в связи с освобожденными территориями Азербайджана.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.

В ходе сессии обсуждались отчеты, подготовленные по итогам оценочных миссий, осуществленных в рамках мандата Комиссии.

Напомним, что делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС 22-26 сентября 2021 года посетила в Азербайджане для проведения оценочной миссии освобожденные от оккупации территории, а также территории, пострадавшие в результате ракетных обстрелов армянскими ВС гражданского населения и инфраструктуры в регионах Азербайджана вдали от зоны боевых действий, и подготовила отчет по итогам визита.

В этом документе, который обсуждался на 18-й сессии Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, военные преступления на подвергшихся армянской агрессии территориях Азербайджана, грубое нарушение прав и свобод человека, уничтожение национально-культурных, архитектурных, исторических и религиозных памятников, в том числе уничтожение, разграбление и осквернение мечетей, расценены как нарушение международных прав человека и норм международного гуманитарного права.

В отчете даны рекомендации по созданию мониторинговых центров международных прав человека со стороны ООН, ОБСЕ и других организаций для расследования нарушений прав человека, совершенных военно-политическим руководством Армении, и дачи им правовой оценки, по созданию под эгидой Международного комитета Красного Креста механизма по многосторонней координации для нахождения пропавших без вести азербайджанцев, начиная с первой Карабахской войны и по настоящее время, оказания психологической помощи членам их семей, по финансированию проектов со стороны ОИС, Всемирного банка и Исламского банка развития , поддерживающих возвращение в родные места азербайджанских бывших вынужденных переселенцев.

Отчет включен в программу саммита Совета министров иностранных дел ОИС, который будет проведен в марте 2022 года в Исламабаде.

(Перевод: Кямаля Сеидова)