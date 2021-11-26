Министр обороны Азербайджана посетил новую воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение боеспособности азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства приняли участие в церемонии вручения беретов личному составу новосозданной оперативной воинской части коммандос.

Сначала были возложены венки к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и мемориалу в честь шехидов, почтена их светлая память.

Встретившись с приглашенными на церемонию участниками Отечественной войны, министр обороны поинтересовался их проблемами и нуждами.

Затем состоялась церемония вручения беретов личному составу.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

После вручения беретов успешно окончившим курс подготовки коммандос личный состав принял присягу.

Выступивший на церемонии министр обороны особо подчеркнул важность курсов подготовки коммандос, опирающихся на опыт Вооруженных сил Турции, в повышении профессионализма военнослужащих и пожелал личному составу успехов на службе.

Гасанов дал соответствующие указания личному составу быть готовым в любой момент к выполнению новых боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами.

Министр высоко оценил мужество и героизм, проявленные военнослужащими азербайджанской армии, в том числе личным составом воинской части, в Отечественной войне.

Ознакомившись с построенным для коммандос спортивным городком, Гасанов понаблюдал за показательными выступлениями оперативных групп.

В заключение руководство министерства обороны пообедало с личным составом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)