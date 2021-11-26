Президент Ильхам Алиев: Решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/- Решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати по итогам трехсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.