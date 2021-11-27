На заседании Совета министров иностранных дел ОЭС поддержано предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 27 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что на заседании было поддержано предложение Азербайджана создать Центр чистой энергии государств-членов ОЭС и принято решение о создании этого центра.

Выступая на заседании, Джейхун Байрамов рассказал о связях Азербайджана с ОЭС, реализации и углублении сотрудничества, текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, работе по реконструкции и восстановлению, осуществляемой на освобожденных территориях Азербайджана, а также об инициативах, выдвинутых Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения в рамках борьбы с глобальными вызовами, и работе, проводимой в этом направлении.