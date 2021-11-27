На заседании Совета министров иностранных дел ОЭС поддержано предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 27 ноября 2021 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметим, что на заседании было поддержано предложение Азербайджана о создании Центра чистой энергии ОЭС.

Выступая на заседании, Джейхун Байрамов рассказал о связях Азербайджана с ОЭС, реализации и углублении сотрудничества, текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, работе по реконструкции и восстановлению, осуществляемой на освобожденных территориях Азербайджана, а также о ситуации в связи с являющимся членом ОЭС Афганистаном, инициативах, выдвинутых Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения в рамках борьбы с глобальными вызовами, и работе, проводимой в этом направлении.

Министр отметил заинтересованность Азербайджана в расширении взаимовыгодного сотрудничества с ОЭС. Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет со вступления Азербайджана в эту организацию, он подчеркнул конструктивное участие страны в реализации инициатив по расширению экономических и торговых связей в регионе. В рамках ОЭС осуществлены успешные реформы, однако, этот процесс должен быть продолжительным. Была отмечена важность оценки прогресса, достигнутого в реализации документа "Обзор ОЭС 2025", и подчеркнуто, что это позволит обеспечить соответствующую деятельность для достижения намеченных целей.

Байрамов добавил, что Азербайджан приветствует проведение в рамках председательства Туркменистана в организации встреч министров, а также других мероприятий в сферах экономики, транспорта, энергетики и здравоохранения, высоко оценивает деятельность, проводимую Секретариатом ОИС. Сотрудничество в сферах торговли, транспорта, энергетики является приоритетами ОЭС. Важно включение в повестку дня вопросов устойчивой энергетики и региональной торговли электроэнергией.

Было отмечено, что Азербайджан высоко ценит поддержку государств-членов ОЭС касательно предложения, связанного с созданием Центра чистой энергии. Развитие проектов по связи и транспорту в регионе ОЭС имеет важное значение. Как известно, Азербайджан вложил значительные средства в диверсификацию и модернизацию транспортной инфраструктуры для усиления торговли и логистики между Европой и Азией.

По словам Байрамова, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии. Азербайджан на основании соответствующих решений СБ ООН обеспечил свою территориальную целостность, было восстановлено право около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев жить на своих землях.

"Достижение мира, развития и прогресса является основой представлений Азербайджана о будущем. На этом этапе необходима полная реализация трехсторонних заявлений. Азербайджан ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. Согласно трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, России и Армении, в том числе заявлению, подписанному 26 ноября, восстановление коммуникаций, открытие железных и автомобильных дорог в регионе обеспечит мир и стабильность, увеличит торговлю и транспортный поток через Армению и Азербайджан. Инициативой в этом контексте является Зангезурский коридор, обладающий потенциалом для улучшения связи в Транскаспийском международном среднем коридоре Восток-Запад", - сказал он.

Министр отметил, что правительство Азербайджана начало широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Подготавливаются генпланы освобожденных городов и поселков. Реализуются масштабные проекты в сферах транспорта и энергетики, в частности это создание электросетей, строительство магистралей, а также трех аэропортов. Азербайджан построил за 8 месяцев и сдал в эксплуатацию Международный аэропорт Физули, строительство двух других аэропортов продолжается.