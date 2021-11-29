Результаты Сочинской встречи дают надежду на упрочение мира и стабильности на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - 26 ноября в Сочи прошла встреча глав Азербайджана, России и Армении, на которой был обсужден ряд вопросов, в том числе открытие коммуникаций, делимитация и демаркация границ. Результаты трехсторонней встречи оцениваются положительно. Азербайджан добился поставленных целей, в частности, принято решение о запуске проектов по открытию автомобильных и железных дорог.

Как сказала Trend заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, на этой встрече обсуждались конкретные рабочие вопросы в связи с демаркацией и делимитацией границ, открытием транспортных коридоров.

"Можно сказать, это была техническая встреча, где необходимо было обсудить насущные вопросы, которые позволят развиваться региону. Однако сотрудничество между Азербайджаном и Арменией и их народами – вопрос будущего. Лишь только когда будут открыты все транспортные коридоры, бывшие вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли, начнется развитие новых проектов, бизнес-проектов, взаимодействие между азербайджанцами и армянами, только тогда можно будет подписать мирное соглашение", - сказала она.

По словам Гревцовой, шаги по открытию транспортных коммуникаций должны предпринимать обе стороны, Армения не должна препятствовать развитию Карабаха.

"Мы знаем, что незаконные вооруженные формирования устраивают провокации, они довольно опасны, и Пашинян, прежде всего, должен разобраться с этим и решить проблему. Также Пашиняну необходимо не только на словах подчеркивать желание провести демаркацию и делимитацию границ, но и реально быть готовым это сделать. То есть не только декларировать на словах, но уже и на бумаге фиксировать то, что необходимо сделать для делимитации и демаркации границ. И по открытию транспортного коридора, транспортных коммуникаций здесь тоже должен вестись диалог. Чем больше таких диалогов, тем выгоднее будет для развития региона в целом", - сказала она.

Гревцова подчеркнула, что Сочинская встреча действительно важна, что отметил и Президент России Владимир Путин.

"Чем чаще стороны будут встречаться, тем эффективнее будет идти работа по вопросам развития Карабаха. Также Путин отметил, что он рад встрече в Брюсселе. Такие контакты позволяют наладить взаимопонимание между лидерами и обсудить с глазу на глаз конкретные вопросы", - сказала Гревцова.

Российский эксперт считает, что Армения будет затягивать процесс подписания мирного соглашения с Азербайджаном, так как Пашинян столкнется с давлением со стороны оппозиции.

"Основной вопрос, который стоит перед лидерами, - это нормализация отношений, приверженность тем соглашениям, которые были подписаны 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, их выполнение, чтобы не было никаких инцидентов на границе. Также это разблокировка транспортных коммуникаций, и, конечно же, здесь остро стоит вопрос по Зангезурскому коридору. Оба лидера подчеркнули готовность начать работу по демаркации и делимитации границ", - заключила Гревцова.

Редактор пакистанского новостного агентства Pakistan in the World Тазин Ахтар отметил, что результаты трехсторонней встречи в Сочи дают надежду на упрочение мира и стабильности на Южном Кавказе.

Однако, по его словам, к Армении, к сожалению, нет доверия в связи с ее поведением на предыдущих этапах.

"Армения снова и снова нарушала свои обязательства и соглашение о прекращении огня, подписанное сторонами в присутствии Президента России", - отмечает Ахтар.

По его словам, таких фактов достаточно, чтобы сделать вывод о том, что Армения никогда не прекращала огня с Азербайджаном.

Тем не менее, как отмечает пакистанский эксперт, диалог, меры укрепления доверия на любом уровне, несомненно, положительный фактор.

Сам факт проведения Сочинской встречи говорит о том, что Ереван, наконец, смирился с новой реальностью. Эту встречу можно расценивать как признание Арменией краха ее провокаций за последний период, проигравшая страна в безвыходном положении.

Отдел политики АМИ Trend