Председатель парламента Азербайджана выступила на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана под руководством председателя Милли Меджлиса (парламент) Сахибы Гафаровой находится в столице Испании Мадриде для участия в 143-й Ассамблее Межпарламентского союза и в Учредительном собрании Парламентской сети Движения неприсоединения, которое состоится в рамках Ассамблеи.

Как сообщили Trend в субботу в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, 27 ноября на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза состоялись дебаты на тему «Современные вызовы демократии: преодоление раскола и построение сообщества».

Председатель Милли Меджлиса в своём выступлении на ассамблее сказала, что переживаемый период с его сложными вызовами лёг тяжким грузом на глобальное единство, более того, ряд государств с трудом справляется с проблемами, а в некоторых случаях не справляется. Пандемия COVID-19 вкупе с ухудшающейся экономической ситуацией еще больше осложняют положение, что в итоге может привести к дальнейшей общественной поляризации и подорвать доверие к политическим системам. Существует угроза полного стирания тонкой грани между свободой выражения и дезинформацией. Учитывая все обстоятельства, парламентам следует выстраивать свою работу в диверсифицированном ключе.

По словам Гафаровой, шанс преодолеть раскол и построить мосты между обществами есть у тех парламентов, которые смотрят на вопросы не только сквозь законодательную призму, но и в более широком ракурсе. Положение дел с дезинформацией требует от парламентов более решительных законодательных мер для дальнейшего укрепления свободы мнений, искоренения дезинформации и устранения её опасных последствий.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что мировое сообщество оказалось неготовым к трудностям, порождённым пандемией, ему потребовалось некоторое время, чтобы предпринять необходимые шаги с учётом сложившейся обстановки. Теперь следует быть готовыми сделать новые шаги и больше сфокусироваться на тематике восстановления после COVID-19, чтобы лучше решать проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Председатель Милли Меджлиса отметила инициативу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по созданию глобальной панели высокого уровня для противодействия COVID-19 под эгидой ООН. Такая панель должна быть нацелена на разработку рекомендаций касательно мероприятий глобального масштаба в постковидный период.

"Поощрение мира и безопасности является крайне важным средством развития демократии, защиты прав человека и достижения устойчивого развития. Освобождение Азербайджаном 20 процентов своих международно признанных территорий после 30 лет их оккупации Арменией позволило нам инициировать широкомасштабные работы по восстановлению этих территорий – работы, которые обеспечат возвращение 1 миллиона наших вынужденных переселенцев в свои родные дома", - сказала она.

Подписанное 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России трёхстороннее заявление положило конец конфликту между Арменией и Азербайджаном, подчеркнула председатель азербайджанского парламента. Теперь необходимо начать подготовку мирного договора и процесс делимитации и демаркации границ с взаимным признанием суверенитета и территориальной целостности как принципа. Азербайджан неоднократно давал Армении знать о своей готовности к нормализации отношений и выдвигал ряд предложений на этот счёт. Надо надеяться, что последняя по времени встреча руководителей Азербайджана и Армении, проведённая 26 ноября, даст осязаемые результаты и обеспечит как подписание мирного соглашения, так и восстановление коммуникаций в регионе.

«Согласно нашей твёрдой поддержке и приверженности межпарламентскому сотрудничеству, Азербайджан как страна-председатель Движения неприсоединения выступил с инициативой развития парламентского измерения Движения. Учредительное собрание Парламентской сети Движения неприсоединения будет проведено 28 ноября на полях Ассамблеи. Расширение и углубление отношений между парламентариями Движения послужат эффективности глобальных усилий по укреплению мира, демократии и устойчивого развития, что также соответствует принципам, которые продвигает Межпарламентский союз», - заключила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.