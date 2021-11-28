Президент Ильхам Алиев: Наши стратегические валютные резервы в 6 раз больше нашего внешнего долга

БАКУ /Trend/ - Наши стратегические валютные резервы в 6 раз больше нашего внешнего долга.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) .