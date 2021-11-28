Президент Ильхам Алиев: Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с середины января текущего года приступил к кампании вакцинации. Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Глава государства отметил: «На сегодняшний день в стране людям и субъектам бизнеса, пострадавшим от COVID, представлен пакет социально-экономической поддержки в объеме около 3 миллиардов долларов США. В 2022 году на эти цели из государственного бюджета будет выделен пакет финансовой поддержки в объеме 1,6 миллиарда долларов США».

Говоря о том, что Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в области борьбы с пандемией, Президент Ильхам Алиев отметил: «Мы постоянно подчеркиваем, что категорически выступаем против «вакцинного национализма». В нынешнем году по инициативе Азербайджана, как председателя Движения неприсоединения, в Совете ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН были приняты резолюции об обеспечении равных условий использования вакцин для всех стран. Кроме того, в целях поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения».