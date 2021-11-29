Резолюция ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Резолюция Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева. Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

Он отметил, что 15-й Саммит ОЭС является крупным глобальным событием, которое устанавливает основные приоритеты на евразийском континенте, особенно в области промышленного и экономического развития.

"Резолюция, одобренная странами-членами ОЭС по этому случаю и поздравляющая Азербайджан со славной победой во Второй карабахской войне, является призывом к Армении признать свое поражение и открыть новую главу сотрудничества с Азербайджаном. Резолюция ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

По его словам, Туркменистан и другие страны-члены ОЭС с нетерпением ждут дальнейшего развития сотрудничества с Азербайджаном через использование Зангезурского коридора в качестве моста, который напрямую соединит их с рынками Турции, Черноморского региона и Европы.

"Армения должна сделать шаг вперед, чтобы принять растущее экономическое партнерство со странами-членами ОЭС и отказаться от политики, которая портит имидж Армении за рубежом", - добавил он.