США высоко оценивают работу Азербайджана в сфере борьбы с насилием против женщин - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - США высоко оценивают работу Азербайджана в сфере борьбы с насилием против женщин.

Об этом сказал в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на 1-й Национальной конференции сторон первой помощи по борьбе с гендерным насилием.

Гендерное насилие является нарушением прав человека, отметил дипломат.