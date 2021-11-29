В Европе и Азии растут случаи насилия против женщин – представитель ООН

БАКУ /Trend/ - В Европе и Азии фиксируется рост случаев насилия против женщин. Это явление получило название «теневой пандемии».

Об этом сказала в понедельник исполняющая обязанности представителя-резидента ООН в Азербайджане Чару Бист на 1-й Национальной конференции сторон первой помощи в борьбе с гендерным насилием, сообщает Trend.

«Реализуя совместную программу с Азербайджаном, мы стараемся защищать права женщин. В девяти регионах страны созданы центры для женщин, членами которых стали более трех тысяч человек. Для более чем 400 женщин созданы условия для открытия своего бизнеса. Также были проведены тренинги по созданию различных возможностей обеспечения занятости», - добавила она.

Чару Бист добавила, что с партнерами из Азербайджана осуществлен ряд мероприятий.

«Привлекая женщин к профессиональным тренингам в Джалилабаде, мы увеличили их участие на 26%. Есть команды, которые с большим энтузиазмом работают в этой сфере. Судьба жертв насилия часто зависит от усилий и способностей помогающих им людей», - добавила она.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)