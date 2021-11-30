МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с жертвами урагана
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с жертвами урагана.
Как передает во вторник Trend, об этом МИД разместил публикацию на своей странице в Twitter.
"Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате урагана в Стамбуле в братской Турции. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия, желаем пострадавшим исцеления", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Отметим, что во вчерашнем урагане в Стамбуле погибли шесть человек, травмы различной степени тяжести получили 38 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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