БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с жертвами урагана.

Как передает во вторник Trend, об этом МИД разместил публикацию на своей странице в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате урагана в Стамбуле в братской Турции. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия, желаем пострадавшим исцеления", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отметим, что во вчерашнем урагане в Стамбуле погибли шесть человек, травмы различной степени тяжести получили 38 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)