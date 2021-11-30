Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возведении памятника Ашугу Алескеру в Баку
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 ноября подписал распоряжение о возведении памятника Ашугу Алескеру в Баку.
В распоряжении говорится, что Исполнительной власти города Баку совместно с министерством культуры поручено принять меры по возведению памятника Ашугу Алескеру.
Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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