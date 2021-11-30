Исключается любое постороннее вмешательство при крушении вертолета - Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

БАКУ / Trend / - Как сообщалось ранее, в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана в Хызынском районе два человека были ранены, 14 погибли. В Следственном комитете Генеральной прокуратуры по факту инцидента ведется следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Trend, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Согласно информации, на данном этапе расследования установлено, что в случае крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы, вылетевшего в целях проведения боевых учений 30 ноября в 10 часов, исключается любое вмешательство извне.

Все версии, связанные с халатностью пилота, любой технической неисправностью вертолета, погодными условиями, а также другой причиной подробно исследуются.

С участием руководства Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов был проведен осмотр места происшествия. Специалистом министерства обороны был получен черный ящик. В настоящее время ведется расшифровка черного ящика.

Следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, военной прокуратуры и ГПС, допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначены соответствующие экспертизы по делу, а также проведены необходимые допросы.

В настоящее время по делу принимаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Дополнительная информация о ходе следствия будет предоставлена ​​общественности.