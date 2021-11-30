Исключается любое постороннее вмешательство при крушении вертолета - Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

Политика 30 ноября 2021 22:00 (UTC+04:00)
Исключается любое постороннее вмешательство при крушении вертолета - Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

БАКУ / Trend / - Как сообщалось ранее, в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана в Хызынском районе два человека были ранены, 14 погибли. В Следственном комитете Генеральной прокуратуры по факту инцидента ведется следствие по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Trend, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Согласно информации, на данном этапе расследования установлено, что в случае крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы, вылетевшего в целях проведения боевых учений 30 ноября в 10 часов, исключается любое вмешательство извне.

Все версии, связанные с халатностью пилота, любой технической неисправностью вертолета, погодными условиями, а также другой причиной подробно исследуются.

С участием руководства Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы, а также судебно-баллистических, судебно-технических, пожарных и судебно-медицинских экспертов был проведен осмотр места происшествия. Специалистом министерства обороны был получен черный ящик. В настоящее время ведется расшифровка черного ящика.

Следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, военной прокуратуры и ГПС, допросила потерпевших Эмиля Джафарова и Рамина Адилова, назначены соответствующие экспертизы по делу, а также проведены необходимые допросы.

В настоящее время по делу принимаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

Дополнительная информация о ходе следствия будет предоставлена ​​общественности.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Применение &quot;Спутника Лайт&quot; в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ
Применение "Спутника Лайт" в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ
Нефть дорожает на снижении ковидных опасений
Нефть дорожает на снижении ковидных опасений
ОПЕК+ перенес заседания мониторинга для оценки влияния нового штамма коронавируса на нефть
ОПЕК+ перенес заседания мониторинга для оценки влияния нового штамма коронавируса на нефть
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
По данным ручного подсчета почти 29% протоколов в парламент Кыргызстана проходят 7 партий Кыргызстан 22:18
Вместимость военного вертолета, потерпевшего крушение, составляла 24 человека Политика 22:03
Компания намерена усилить свою деятельность - генеральный директор SOCAR Turkey Энергетика 21:54
Самолет AZAL совершил вынужденную посадку в Баку Общество 21:53
Генеральный директор SOCAR Turkey о целях Petkim Экономика 21:45
В Азербайджане филиал ООО "Balakhani Operating Company" объявляет открытый тендер Тендеры 21:44
Растет интерес к стратегии развития внутриконтинентальных перевозок по маршруту "Один пояс - один путь" - эксперт Транспорт 21:19
Экспорт черной икры из Ирана за прошлый год составил $16 млн Иран 21:17
В Азербайджане проведены тактические учения минометных и артиллерийских подразделений с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДEО) Политика 21:13
В Европе зафиксировали 44 случая заболевания штаммом "омикрон" Европа 21:09
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с крушением военного вертолета Политика 20:53
Грузия увеличила импорт авиационного топлива из Турции Грузия 20:52
Стало известно, когда состоится очередное заседание Милли Меджлиса Политика 20:49
Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может - Эльчин Гулиев Политика 20:46
Назначен следователь в связи с крушением вертолета - первый заместитель генпрокурора Азербайджана Политика 20:40
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Политика 20:25
Посол Франции выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Политика 20:24
Организация тюркских государств соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета Политика 20:21
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 20:02
Президент Ильхам Алиев поручил провести детальное расследование причин крушения вертолета Госпогранслужбы Политика 19:41
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева дали поручения в связи с захоронением погибших в авиакатастрофе Политика 19:36
МИД Ирана соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета Политика 19:34
Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Политика 19:31
Обнаружен черный ящик разбившегося вертолета - Генпрокуратура Азербайджана Политика 19:28
Погибшим в авиакатастрофе будет предоставлен статус шехида - генерал-полковник Эльчин Гулиев (ВИДЕО) Политика 19:27
На стене здания в Ичери Шехер появились герои мультфильмов (ФОТО) Культура 19:24
Допрашиваются свидетели крушения вертолета - Генпрокуратура Азербайджана Политика 19:18
В Баку определился победитель футбольного турнира с участием героев Отечественной войны, представителей культуры и СМИ (ФОТО) Спорт 19:12
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) Политика 18:54
Исключается любое постороннее вмешательство при крушении вертолета - Генпрокуратура Азербайджана Политика 18:47
Министр обороны Турции выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета Политика 18:37
В Баку внесены изменения в схемы движения некоторых автобусов Общество 18:21
Азербайджан с начала года экспортировал в Израиль свыше 1,25 млрд тонн нефти Энергетика 18:16
Завершаются работы по открытию новой АЗС в Губадлинском районе - SOCAR Petroleum Экономика 18:11
Бывший премьер-министр Турции выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Политика 18:08
Турция увеличила импорт сырой нефти Энергетика 18:02
Прокурор попросил 12 лет для экс-начальника Госслужбы Закира Султанова Политика 17:57
Американская корпорация по финансированию международного развития предоставила "Банку Грузии" сумму на развитие малого и среднего бизнеса Грузия 17:54
Непредоставление Арменией всех карт минных полей на освобожденных землях Азербайджана является серьезной проблемой – военный эксперт Общество 17:53
Цена на нефть Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $70 за баррель Энергетика 17:48
В Азербайджане проводится конкурс с общим фондом в размере 300 тысяч манатов Культура 17:45
НПЗ STAR сократил импорт нефти на 15% Энергетика 17:31
Фахрия Халафова впервые создала текстильный принт цветка харыбюльбюль – платье будет представлено на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО) Стиль 17:20
Директор МАГАТЭ положительно оценил высказывания главы МИД Ирана по диалогу с агентством Ядерная программа 17:18
Кабмин Израиля утвердил законопроект об отслеживании носителей омикрон-штамма Израиль 17:13
Объем строительных работ в Узбекистане вырос более чем в 14 раз с начала года Узбекистан 17:12
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор Политика 17:04
ОАО "Азеришыг" о проделанных работах по электроснабжению освобожденного Кяльбаджара Энергетика 17:03
Посольство Ирана соболезнует Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Политика 17:00
Кадры с места крушения военного вертолета ГПС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:50
Как в Азербайджане поддерживают молодежь - концерт талантов Культура 16:47
Блинкен: США не знают, насколько омикрон-штамм опаснее других разновидностей коронавируса США 16:47
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:45
Азербайджан увеличил с начала года экспорт газа почти на 35% Энергетика 16:39
В Азербайджане выявлено еще 1 678 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 934 человека Общество 16:37
Ренкинг регионов Узбекистана по объему проведенных строительных работ Узбекистан 16:36
В Баку еще одна школа перешла на дистанционную форму обучения Общество 16:32
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана Общество 16:27
Глава Национальной службы гидрометеорологии о погоде в Азербайджане в начале декабря Общество 16:24
Блинкен: США активно работают, чтобы помочь странам Африки с вакцинацией от ковида США 16:20
В Азербайджане выросли платежи иностранцев посредством банковских карт Финансы 16:19
Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Политика 16:11
Обнародованы имена погибших и раненых при крушении военного вертолета в Азербайджане - СПИСОК Политика 16:08
Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере промышленности (ФОТО) Экономика 16:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы Политика 16:06
Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 2 млрд тонн Энергетика 16:04
Азербайджан за год увеличил импорт автомобилей более чем на 40% Транспорт 15:41
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 100 человек Общество 15:33
В ООН прогнозируют рост мировой торговли на 23% в 2021 году США 15:32
Три ведомства Азербайджана обратились к гражданам в связи со штаммом коронавируса "омикрон" Общество 15:32
Рост экономики Азербайджана в 2021 г. восстановится до 5,1% - Газпромбанк Экономика 15:25
Соглашение по своповым поставкам газа имеет взаимовыгодное значение для Азербайджана, Ирана и Туркменистана Энергетика 15:25
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6 Другие страны 15:12
Госконцерн Туркменистана привлечет услуги по строительству установки для производства удобрений Тендеры 15:11
Более 50% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении на освобожденные земли Азербайджана – Агентство Происшествия 15:10
В Азербайджане экспорт непродовольственных товаров увеличился вдвое Финансы 15:08
Министерство нацобороны Турции соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета Политика 15:04
Настоящие кони в роли актеров - на театральной сцене Баку! Любовь, борьба, свобода… (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:59
В России выявили 32 648 новых случаев коронавирусом за сутки Россия 14:58
Туркменбашинский НПЗ закупит химпродукцию Тендеры 14:58
Россия и Италия обсудили ситуацию на Южном Кавказе Политика 14:51
Азербайджан и Турция совместно разминировали в Карабахе территорию площадью 128 кв. км Политика 14:48
Опасности мобильного банкинга, растущее число инфостилеров и новые атаки на криптовалюту: что ждёт финсектор в 2022 году ИКТ 14:44
AccessBank ищет сотрудников! Экономика 14:43
Для представителей молодежи Средней Азии проведена вебинар конференция (ФОТО) Общество 14:41
С начала 2021 года Azexport реализовал экспортные заказы почти на $400 млн Экономика 14:37
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг достигают $40 млн ИКТ 14:34
В Азербайджане составлен рейтинг государственных и негосударственных экспортеров Финансы 14:30
В Госкомтаможни Азербайджана прокомментировали сообщения о снижении лимита в 300$ на заказы из-за рубежа Экономика 14:22
С 2022 г. в Азербайджане будет реализован соцпакет, который охватит более 2 млн человек – министр Экономика 14:20
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 14:19
EBITDA SOCAR Turkey по итогам 2021 г. составит один миллиард долларов Энергетика 14:17
Президент Ильхам Алиев принял министра оборонного производства Пакистана Политика 14:15
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с жертвами урагана Политика 14:12
Применение "Спутника Лайт" в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ Россия 14:06
Alliance Logistics о потенциале Зангезурского коридора в сфере увеличения транзита грузов через Азербайджан Транспорт 14:04
В Азербайджане экспорт ненефтяного сектора вырос на 42% Финансы 14:04
Анн Линде останется главой МИД в новом правительстве Швеции Европа 14:03
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возведении памятника Ашугу Алескеру в Баку Политика 14:01
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 14:01
Все новости