Глава представительства ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета

БАКУ /Trend/ - Глава представительства ЕС в Азербайджане Петр Михалко выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета в Азербайджане.

"Я глубоко опечален гибелью людей в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана сегодня. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании главы представительства ЕС на странице в Твиттер.

Отметим, что военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарахейбат" в Хызынском районе в 10:40, в результате чего два человека получили ранения и 14 человек погибли.