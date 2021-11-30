В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2)

Политика 30 ноября 2021 23:50 (UTC+04:00)
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend / - 30 ноября под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководителя Координационного штаба по решению в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание, посвященное итогам деятельности штаба за прошлый год и предстоящим задачам.

Как сообщает Trend, открывший заседание вступительным словом руководитель штаба Самир Нуриев отметил, что завоеванная под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Отечественной войне Победа, ставшая торжеством нашей национальной гордости, является началом нового периода в развитии Азербайджана.

Самир Нуриев довел до внимания, что заседание, посвященное оцениванию работы Координационного штаба за прошлый год, имеет особое значение для Координационного штаба.

Руководитель штаба отметил, что поручения главы государства, постоянное сохранение им в центре внимания работы, выполненной за минувший период, является показателем политического и экономического потенциала Азербайджана, направленного на полное восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Самир Нуриев подчеркнул значение восстановления и реконструкции в кратчайшие сроки этих территорий, увеличение масштаба и интенсивности мер по обеспечению скорейшего возвращения на эти земли, усиления межведомственной координации и укрепления сотрудничества.

На заседании были заслушаны доклады по исполнению поручений, данных штабу Президентом Азербайджанской Республики, а также отчеты о работе, проделанной в течение минувшего года.

Было сообщено, что подготовка Общего плана региона уже близится к завершению, генеральные планы городов Шуша, Агдам, Физули, Джебраил подготовлены и представлены на основании соответствующих поручений главы государства. Ускоренно продолжается подготовка генеральных планов других городов. С участием главы государства уже заложены фундаменты жилых домов на территории Шуши, Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов.

Была предоставлена информация о работе по восстановлению в кратчайшие сроки экономической деятельности в регионе в соответствии с многосторонним потенциалом освобожденных от оккупации территорий. Предприняты конкретные шаги по созданию и организации деятельности промышленных зон, производственных объектов, а также привлечению конкретных инвестиций в регион.

Заложена основа Агдамского промышленного парка, Промышленного парка "Экономическая зона долины Араза", проведена соответствующая работа с предпринимателями и государственными структурами по привлечению сюда потенциальных резидентов и инвесторов.

В связи с мерами, принятыми в сфере сельского хозяйства, было сообщено, что для посадки пшеницы проведена работа по вспашке территории площадью более десятков тысяч гектаров, определены приоритетные направления по развитию семеноводства, животноводства, пчеловодства.

Было отмечено, что Физулинский Международный аэропорт, сданный в пользование 26 октября 2021 года в рамках работ по развитию транспортной инфраструктуры, является одним из инфраструктурных проектов, реализованных в наиболее кратчайшие сроки в мировой практике.

Уже очищена от мин территория, предназначенная для взлетно-посадочной полосы Зангиланского аэропорта, продолжаются строительные работы.

Подготовлены плановые схемы по определению места Лачинского аэропорта, и в настоящее время создается база для начала строительства.

Было успешно завершено строительство "Дороги Победы", основа которой была заложена 16 ноября прошлого года, а открытие состоялось 7 ноября нынешнего года.

Стремительно продолжается работа по строительству по 15 различным проектам дорог протяженностью свыше 1400 километров на освобожденных от оккупации территориях, а также прокладке телекоммуникационных сетей и организации услуг связи.

На заседании была предоставлена информация об оснащении необходимым оборудованием в связи с обеспечением региона электроэнергией, восстановлении и реконструкции подстанций, прокладке электролиний.

Было подчеркнуто, что сданы в эксплуатацию построенные в кратчайшие сроки подстанции в Шуше, Физули, Кяльбаджаре, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, сообщено о продолжении работ по восстановлению и усилению на других объектах энергетической инфраструктуры.

Подготовлена концепция по применению зоны "Зеленая энергия" на освобожденных от оккупации территориях.

За минувший период на освобожденных территориях проделана важная работа по реставрации памятников культуры и восстановлению туристической инфраструктуры.

Завершена работа по системному осмотру культурно-исторических памятников, их регистрации.

Сданы в пользование отели "Харыбюльбюль" и "Карабах" в Шуше.

По поручению Президента Азербайджанской Республики в Шушу доставлены бюсты Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля.

За короткий срок отреставрированы мавзолей, бюст Моллы Панаха Вагифа, родник Натаван, дом-музей Бюльбюля, мечеть Юхары Говхар ага.

Продолжается реставрация мечетей Ашагы Говхар ага и Саатлы, дома Мехмандаровых. В ряде городов заложены фундаменты музеев и мемориальных комплексов Победы.

Был заслушан доклад о работе по устранению ущерба, нанесенного за 30 лет оккупации природе, окружающей среде и естественным ресурсам Азербайджана, природной экосистеме региона, восстановлению и сохранению биоразнообразия, увеличению источников зеленой энергии.

Было доведено до внимания, что согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджана, на территории Зангиланского района начались работы по восстановлению деятельности Беситчайского государственного природного заповедника.

Работа по восстановлению и реконструкции, в том числе меры, принимаемые в рамках "Великого возвращения", сопровождаются непрерывной деятельностью по разминированию.

Было сообщено, что за прошедший год от мин очищена территория площадью до 20 тысяч гектаров.

В заключительном выступлении руководитель штаба Самир Нуриев, ссылаясь на высказывание главы государства "Историческая Победа, завоеванная на поле боя, должна быть продолжена победой мира и созидания", отметил, что в корне исторической Победы стоит как настойчивая работа Президента Азербайджана по дальнейшему усилению и развитию нашего государства, так и великая настойчивость, решительность и политическая воля главы государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и обеспечению Великого возвращения на эти земли.

На заседании были определены очередные шаги по выполнению поставленных задач, даны соответствующие поручения.

В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2)
В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (версия 2)
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