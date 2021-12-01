В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ /Trend/ - В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в среду Trend.
Церемония прощания организована перед спортивным комплексом "Серхедчи".
Напомним, что в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызынском районе погибли:
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хайям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
При крушении вертолета выжили двое находившихся на борту военных - полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)