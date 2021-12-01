В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Политика 1 декабря 2021 11:58 (UTC+04:00)
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ /Trend/ - В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Церемония прощания организована перед спортивным комплексом "Серхедчи".

Напомним, что в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызынском районе погибли:

- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
​​​​​​​- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
​​​​​​​- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хайям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.

При крушении вертолета выжили двое находившихся на борту военных - полковник-лейтенант Эмиль Мамед оглу Джафаров и капитан Рамин Рамиз оглу Адилов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)

В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Image
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
В Баку началась церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО) (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) - Gallery Thumbnail
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