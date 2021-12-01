Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета

БАКУ /Trend/ - Первого декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Первому Президенту Казахстана - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и поздравил его с Днем Первого Президента Казахстана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за соболезнования.