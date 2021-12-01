Мы потеряли наших соратников – начальник ГПС Азербайджана
БАКУ / Trend / - Мы потеряли наших соратников. Каждый из погибших в крушении вертолета, достигнув вершины шехидства, возвысил нашу Родину.
Об этом сказал начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев на церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в крушении вертолета, передает Trend.
"Выражаю соболезнования родственникам шехидов от имени всего личного состава ГПС. То, что сделали шехиды, будет передаваться будушим поколениям", - сказал он.
Отметим, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек, ранения получили два человека.
Имена 14 погибших военных:
- полковник Физули Али Ибрам оглу Джавадов
- полковник Эмиль Назир оглу Назиров
- майор Эльмир Мирджалил оглу Гасанов
- майор Эмиль Шахид оглу Майылов
- майор Эльбрус Самраддин оглу Ахмедов
- майор Мурад Яшар оглу Мамедов
- майор Эмиль Эльман оглу Алиев
- капитан медицинской службы Джейхун Ханлар оглу Ахмедханов
- капитан Джавид Ахлиман оглу Байрамлы
- капитан Хаййям Алихан оглу Алиев
- капитан Теймур Анвар оглу Гараисаев
- лейтенант Абдулла Тельман оглу Сулейманов
- старший лейтенант Фарид Тайяр оглу Нагиев
- рабочий Эльчин Фикрет оглу Набиев.
По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)