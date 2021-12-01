Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития военного сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с министром оборонного производства Пакистана, сопредседателем Совместной азербайджано-пакистанской комиссии Зубайдой Джалал, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства, обсуждены основные векторы двустороннего военного сотрудничества. Министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на территориях, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в международных организациях, а также за оказываемую нашей стране моральную поддержку. На встрече была особо подчеркнута важная роль дружеских отношений глав государств в развитии двусторонних отношений.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции. Отметив важность совместных учений в повышении профессионального уровня военнослужащих трех дружественных и братских стран, министр подчеркнул необходимость наращивания усилий в этой области.

В свою очередь, министр оборонного производства Пакистана Зубайда Джалал поздравила азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны. Министр пожелала упокоения Всевышним душ военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне и в результате крушения вертолета 30 ноября. Она подчеркнула важность подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества с Пакистаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной областях, в сфере военного производства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)