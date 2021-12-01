"Политические иммигранты", финансируемые проармянскими кругами, готовят провокации к матчу "Карабаха"

БАКУ /Trend/ - Как известно, в рамках Лиги конференций УЕФА 9 декабря в швейцарском Базеле состоится ответный матч местного футбольного клуба "Базель" с азербайджанским "Карабахом". Не исключено, что на стадионе будут провокации со стороны ряда черносотенцев, проживающих в некоторых европейских странах, выдающих себя за "политических иммигрантов", но на самом деле финансируемых и поддерживаемых проармянскими кругами.

Конечно, они стремятся провоцировать столкновения с нашими соотечественниками, которые приедут в Базель, чтобы поддержать футбольный клуб "Карабах", который является нашей гордостью и успешно представляет Азербайджан на европейском чемпионате. Несомненно, провокаторы будут демонстрировать плакаты, оскорбляющие государственные символы Азербайджана, тем самым раздражать азербайджанских болельщиков, заставляя их отреагировать и вмешаться в драку. Потому что подобная ситуация происходила много раз раньше. На этот раз тяжелое и горькое поражение в войне, похоже, может привести к более серьезным последствиям.

Эти провокаторы будут пытаться привлечь внимание европейских СМИ, совершая провокации как перед стадионом, так и внутри стадиона во время прямой трансляции.

На самом деле их настоящие намерения ясны как день. Этим они хотят показать, что якобы столкновения были совершены членами азербайджанской диаспоры, а также то, что якобы выступающая против правительства Азербайджана оппозиция становится "политическими иммигрантами". Они также хотят получить "политическое оправдание", показать, что азербайджанское государство якобы продолжает нападать на них и тем самым прикинуться "жертвами". Конечно, они хотят этим обеспечить продолжительность статуса "иммигранта" и финансовую поддержку, которую они получают.

Ни для кого не секрет, что настоящая цель этих элементов - не правительство Азербайджана, а азербайджанский народ в целом. В частности, превратить игру являющегося нашей гордостью футбольного клуба "Карабах" в политический инструмент и тем самым преследовать коварные намерения - не что иное, как бесчестье.

Эти невежественные и необразованные элементы можно назвать только предателями родины. Это марионетки, купленные на деньги враждебных нашей стране кругов.

Конечно, самый достойный ответ, который могут дать наши соотечественники, любящие Азербайджан и "Карабах", против этих элементов - не поддаваться их провокациям. Каждый азербайджанец, проживающий в европейской стране, может предотвратить провокацию, заранее отправив индивидуальные или коллективные жалобы в местные правоохранительные органы.

В то же время АФФА может принять соответствующие меры в этом направлении. Так, этот орган через УЕФА и швейцарские правоохранительные органы может предотвратить проникновение этих провокаторов на стадион.