БПЛА Bayraktar ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 14:20)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки беспилотники ВВС Азербайджана Bayraktar выполнили учебно-тренировочные полеты, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Во время полетов с боевыми стрельбами во взаимодействии с другими родами войск была проведена воздушная разведка, определены координаты наземных целей условного противника, которые были уничтожены точными ударами.

Полеты авиационных средств выполнялись по указанным маршрутам. Операторы БПЛА успешно выполнили поставленные задачи в ходе тренировок, проводимых для совершенствования боевых навыков.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)