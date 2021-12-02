Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана - посол

БАКУ /Trend/ - Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказал в четверг посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на пресс-конференции, посвященной 30-летию со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Trend.

Он поздравил Азербайджан с победой во второй Карабахской войне.

Посол отметил, что Израиль также активно оказывал гуманитарную помощь Азербайджану, в том числе делегация израильских врачей участвовала в лечении азербайджанских солдат, получивших ранения на войне.

По словам дипломата, Израиль сотрудничает с Азербайджаном в деле восстановления освобожденных территорий.

Израиль заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном, отметил Дик.