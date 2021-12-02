Глава МИД Азербайджана принял участие в дискуссиях по Афганистану в рамках Стокгольмской встречи ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме в четверг принял участие в обсуждениях на тему «Влияние ситуации в Афганистане на регион ОБСЕ».

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, в ходе обсуждений министр Джейхун Байрамов отметил, что мир и стабильность в Афганистане взаимосвязаны с ситуацией в регионе.

Отметив, что Азербайджан, как государство, расположенное по соседству с регионом, внимательно следит за ситуацией в Афганистане, министр подчеркнул необходимость оказания международным сообществом соответствующей помощи для ликвидации в первой очереди гуманитарных последствий ситуации в Афганистане.

Также отметив, что события в Афганистане влияют на стабильность и безопасность стран-участниц ОБСЕ, граничащих с Афганистаном, министр Джейхун Байрамов довел до сведения участников мероприятия, что ОБСЕ может сыграть важную роль в этом направлении, укреплении безопасности границ, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и других такого рода вопросах.