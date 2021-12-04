БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в тройку лидеров по импорту военной техники турецкого производства.

В последние годы быстрое развитие сектора оборонной промышленности Турции, использование страной отечественного оружия в борьбе с терроризмом и в операциях по обеспечению внутренней безопасности повысили интерес в мире к военной технике, производимой в братской стране. Так, за 11 месяцев 2021 года экспорт оборонной и аэрокосмической промышленности Турции установил новый рекорд и составил ​​2 миллиарда 793 миллиона 974 тысячи долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Союз экспортеров Турции (TİM).

По его данным, если в 2018 году экспорт оборонной и авиационной промышленности Турции составлял 2 миллиарда 35 миллионов 956 тысяч долларов, то в 2019 году этот показатель достиг 2 миллиардов 740 миллионов 988 тысяч долларов (рост на 34,6 процента). На фоне пандемии коронавируса нового типа поставки продукции военно-промышленного комплекса Турции в 2020 году сократились на 16,8 процента - до 2 миллиардов 279 миллионов 27 тысяч долларов.

В январе - ноябре 2021 года Турция экспортировала военную технику отечественного производства в такие страны, как, в частности, США, Азербайджан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Украина, Эфиопия, Марокко, Франция, Тунис, Бангладеш, Великобритания, Индия, Туркменистан, Китай, Узбекистан, Руанда, Нидерланды, Иордания и Канада.

Главным импортером продукции турецкой оборонной и авиационной промышленности за 11 месяцев 2021 года, как и в предыдущие годы, стали США (1 миллиард 32 миллиона 615 тысяч долларов).

Второе место занимает Азербайджан (192 миллиона 126 тысяч долларов), третье - Катар (180 миллионов 544 тысячи долларов).