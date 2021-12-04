Названа причина несостоявшейся встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском МИД назвали причину несостоявшейся встречи между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Стокгольме.

"За несколько часов до встречи, назначенной на третье декабря, с армянской стороны была совершена провокация. Была распространена информация о незаконном визите армянских депутатов на территорию Азербайджанской Республики. Таким образом, азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров иностранных двух стран в Стокгольме в ответ на эту провокацию со стороны Армении", - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она напомнила, что второго - третьего декабря в Стокгольме прошло 28-е заседание Совета министров глав МИД стран ОБСЕ, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«До заседания сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с предложением провести в Стокгольме очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Азербайджан является сторонником диалога. На прошедших ранее встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже министр иностранных дел Азербайджана довел до сведения противоположной стороны позицию своей страны в связи с вопросами по нормализации отношений Азербайджана и Армении в постконфликтный период. Однако третьего декабря за несколько часов до запланированной встречи с армянской стороны была совершена провокация. Была распространена информация о незаконном посещении азербайджанских территорий армянскими депутатами. Поэтому азербайджанская сторона в ответ на эту провокацию Армении посчитала нецелесообразным проведение встречи министров иностранных дел двух стран в Стокгольме. Как видно, несмотря на шаги, предпринимаемые азербайджанской стороной по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает совершать военно-политические провокации. Эта позиция Армении наносит ущерб усилиям по созданию мира в регионе», - отметила Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)