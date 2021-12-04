Президент Ильхам Алиев поздравил глав Таиланда и Финляндии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну и Президенту Финляндии Саули Ниинистё по случаю национальных праздников.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

Убежден, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы, наши связи в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения, будут расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Таиланда – постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравлении главы государства, направленном королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну.

В поздравлении, адресованном главой Азербайджанского государства Президенту Финляндии Саули Ниинистё, говорится:

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Финляндии постоянного благополучия и процветания».