Подписанное с Азербайджаном и Туркменистаном газовое соглашение имеет очень большое значение – Президент Ирана

БАКУ /Trend/ - Газовое соглашение между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном может превратить Иран в региональный транзитный центр.

Как передает в понедельник Trend, об этом Президент Ирана Эбрахим Раиси сказал в интервью местным телеканалам.

По его словам, Иран подписал с соседними государствами ряд соглашений о сотрудничестве в сфере транзита и в других областях.

"Эти документы имеют очень большое значение. Подписанные с соседними государствами соглашения могут помочь экономическому развитию", - сказал Президент Ирана.

Раиси добавил, что иранские порты – это фактор, представляющий важность с точки зрения товарооборота с соседними странами.

Напомним, что 28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года. Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)