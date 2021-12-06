Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с помощником госсекретаря США

БАКУ /Trend / - 6 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе о текущем состоянии переговоров по нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Карен Донфрид охарактеризовала передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих Армении, а также передачу Арменией минных карт Азербайджану как позитивное событие и продвижение в нормализации отношений.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили некоторые вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.