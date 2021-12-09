В селе Дашалты в Шуше два человека погибли, подорвавшись на мине (версия 2)
(первая версия в 12:57)
БАКУ /Trend/ - В селе Дашалты в Шуше два человека погибли, подорвавшись на мине, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
«Девятого декабря, около 09:00, два сотрудника компаний, занимающихся восстановительными и строительными работами в селе Дашалты Шушинского района - житель Исмаиллинского района Вюсал Гандиев и житель Гобустанского района Орхан Ханатов, погибли, подорвавшись на мине, установленной армянскими войсками», - говорится в сообщении.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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