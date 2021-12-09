На проведение конкурса “Yüksəliş” в следующем году выделен один миллион манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 9 декабря подписал распоряжение о мерах по проведению очередного конкурса "Yüksəliş" в 2022 году и внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об учреждении конкурса "Yüksəliş" № 1354 от 26 июля 2019 года.

Согласно распоряжению, для проведения текущих работ по проведению очередного конкурса "Yüksəliş" в 2022 году из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта выделяется один миллион манатов.

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