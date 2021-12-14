Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном, Грузией и Турцией уже создают комфортные условия для развития бизнес-сектора - Натия Турнава

БАКУ /Trend/ - Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном, Грузией и Турцией уже создают комфортные условия для развития бизнес-сектора.

Об этом, выступая на азербайджано-турецко-грузинском бизнес-форуме в Баку, сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передает Trend.

Министр отметила, что сегодня Азербайджан, Грузия и Турция совместно проходят через экономическое восстановление в связи с преодолением последствий пандемии коронавируса.

«Хочу отметить, что за прошедший с начала пандемии COVID-19 период товарооборот между нашими странами не прекращался, что продемонстрировало то, насколько сильны наши страны вместе», - сказала Турнава.

Она добавила, что текущий год для Грузии завершится с экономическим ростом в два раза, что создаст крайне благоприятные условия для будущих инвестиций в страну.

Турнава отметила, что Азербайджан и Турция в течение многих лет являются крупнейшими партнёрами Грузии как в товарообороте, так и в плане привлечения инвестиций.

«Грузия создает для своих партнеров привлекательный инвестиционный климат и механизмы поддержки, как, например, программы финансирования, более упрощенная налоговая система», - сказала она.