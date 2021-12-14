Премьер-министр Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии

БАКУ /Trend/ - 14 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой.

Как сообщает Trend, на встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных направлениях, обсуждены перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической сферах, в области инвестирования, цифровой трансформации и др.

На встрече было затронуто значение проходящего в Баку азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума, выражена уверенность в том, что проведенные обсуждения и документы, подписанные на мероприятии, внесут вклад в развитие сотрудничества между тремя странами в различных направлениях экономической сферы.