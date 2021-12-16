И Азербайджан, и Россия, и, надеюсь, Армения с надеждой ожидают итогов встреч в Брюсселе – Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - В эти дни и Азербайджан, и Россия, и, надеюсь, Армения с надеждой ожидают итогов вчерашних и позавчерашних встреч в Брюсселе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев на конференции «Современное состояние и перспективы российско - азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

Ректор выразил надежду на то, что визит представителей России в Азербайджан будет познавательным, чтобы поддерживать и развивать двусторонние отношения.

«Ваша миссия - быть теми людьми, которые в очень значительной степени определяют практическую имплементацию достигнутых договоренностей. Договоренности будут иметь огромное значение для будущего всего региона. Поэтому мы с надеждой смотрим на ваше плодотворное сотрудничество», - сказал Пашаев.

По его словам, необходимо проделать плодотворную совместную работу.

«У нас налажены хорошие отношения с российскими университетами. Нам нужно создать в научной области хорошие совместные научные исследовательские центры и укреплять взаимодействие во имя науки и сотрудничества. С МГИМО мы имеем двойные дипломы, аналогичный формат у нас есть и с Ленинградским университетом. Также ведутся переговоры с другими вузами России. Безусловно, необходимо сотрудничество в области обмена опытом между преподавателями», - сказал Пашаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)