Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО)

Политика 17 декабря 2021 14:57 (UTC+04:00)
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Армяне во время оккупации азербайджанских территорий установили мины не только под землей, но и на ее поверхности.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend начальник отдела Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана капитан Сулейман Гейдаров.

«Мины установлены и на деревьях, бетонных конструкциях, столбах. Существуют специальные инструкции по установке и использованию мин. Но противник им не следовал и устанавливал мины в хаотичном порядке. Чтобы усилить взрыв, враги устанавливали противопехотные мины на противотанковые», - сказал Гейдаров.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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