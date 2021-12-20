США приветствуют передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - США приветствовали передачу Азербайджаном Армении 10 военнослужащих.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы приветствуем освобождение Азербайджаном 19 декабря при поддержке ЕС 10 задержанных армян", - написал он.

Отметим, что в результате трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся 14 декабря в Брюсселе по инициативе главы Европейского Совета ЕС Шарля Мишеля, а также двусторонней встречи между Президентом Азербайджана и главой Евросовета ЕС Азербайджан 19 декабря при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 армянских военнослужащих.

Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы.