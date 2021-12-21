Армянское государство и общество все еще не смогли оправиться от сокрушительного поражения в войне – секретарь СБ Азербайджана (версия 2)

Политика 21 декабря 2021 10:53 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:10)

БАКУ /Trend/ - Армянское государство и общество все еще не смогли оправиться от сокрушительного поражения и горьких последствий войны.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он отметил, что армянский народ, лобби и власть ясно увидели последствия проведения на протяжении десятилетий захватнической политики на основе лживых "идей".

"Годами полного упадка были даже их "победные" времена. Самое главное, что это государство попало в полную изоляцию, оставшись в стороне от формата нового торгово-экономического и логистического сотрудничества, сформированного под лидерством Азербайджана на Южном Кавказе за последние 25 лет. Большая часть армянского народа понимает, что причиной того тяжелого положения, плачевного состояния, в котором он находится, стала именно захватническая политика, и признает виновником этого бывшую военную хунту тандема Саргсян-Кочарян", - сказал Усубов.

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