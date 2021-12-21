Назначены военные прокуроры Кяльбаджарского и Губадлинского районов Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Назначены военные прокуроры Кяльбаджарского и Губадлинского районов Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, соответствующими приказами Генпрокурора Кямрана Алиева Махир Байрамов назначен военным прокурором Кяльбаджарского района, Эльшан Мурсалов - Губадлинского района.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Trend данную информацию.

Отметим, что после создания военных прокуратур в Губадлы и Кяльбаджаре согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева «О создании новых военных прокуратур на освобожденных территориях» от 1 апреля 2021 года приказами Генпрокурора Кямрана Алиева были определены структура и численность штата военных прокуратур.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)