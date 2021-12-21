Реализация важных экономических проектов приносит Азербайджану большие политические и экономические дивиденды – Таир Будагов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Реализация важных экономических проектов приносит Азербайджану большие политические и экономические дивиденды.

Об этом во вторник на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня, завтра» сказал заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Тахир Будагов, сообщает во вторник Trend

Он подчеркнул, что устойчивое и уверенное развитие Азербайджана связано с именем Президента Ильхама Алиева, продолжающего в новой плоскости политику общенационального лидера Гейдара Алиева.

Будагов отметил, что образцовая модель экономического развития Азербайджана привлекает внимание всего мира. Международные организации высоко оценивают успехи Азербайджана, и дают позитивные и оптимистичные прогнозы по будущему страны.

«Новая экономическая модель является одним из факторов, укрепляющих независимость Азербайджана. Реализация важных экономических проектов, инициированных Азербайджаном, создание дорожной инфраструктуры приносят нашей стране большие политические и экономические дивиденды», - сказал он.

Будагов добавил, что самым большим успехом Азербайджана за годы независимости стало освобождение от оккупации своих исторических земель.

«Это успех политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым», - подчеркнул он.

Будагов отметил, что эти достижения служат укреплению глобальной позиции Азербайджана.

«Открытие Зангезурского коридора превратит Южный Кавказ в пространство сотрудничества», - добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)