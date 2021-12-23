Азербайджан направил письмо Google в связи с искаженными топонимами своих освобожденных территорий – МИД (Эксклюзив) (версия 2)

Политика 23 декабря 2021 10:25 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:10)

БАКУ /Trend/ - Вопрос о том, что на географических картах сервиса Google Maps, помимо названий освобожденных от оккупации азербайджанских районов, указаны и искаженные топонимы на армянском языке, находится в центре внимания Азербайджана. Азербайджанская сторона продолжает принимать меры по устранению этих искажений.

Об этом сообщила в четверг в ответ на запрос Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, перед компанией Google по дипломатическим каналам поднят вопрос о том, что на географических картах в приложении Google Maps вместе с официальными названиями на азербайджанском языке территорий Карабахского региона Азербайджана указаны их искаженные названия на армянском языке.

«Руководству компании направлено письмо об искажении топонимов азербайджанских территорий. Противоположной стороне отправлен перечень официальных географических названий соответствующих территорий Азербайджана», - подчеркнула Абдуллаева.

Она напомнила, что в мае 2021 года на ежегодной сессии Группы экспертов по географическим названиям ООН МИД Азербайджана представил национальный отчет, подготовленный совместно с министерством экологии и природных ресурсов.

«Отчет содержал перечень официально утвержденных и стандартизированных названий 4 589 населенных пунктов на азербайджанском, английском и русском языках, а также названия 125 географических объектов, расположенных на территориях, затронутых армяно-азербайджанским конфликтом. В соответствии с резолюциями, принятыми в рамках Конференции по стандартизации географических названий ООН, недопустимо внесение изменений в стандартизированные географические названия полномочной государственной структурой какой-либо страны недопустимо, и эти изменения не могут быть признаны ООН. Что касается платформы Google Maps, то хочу отметить, что она функционирует по принципу индивидуальных обращений пользователей. С этой точки зрения чрезвычайно важны письменные обращения в компанию граждан и неправительственных организаций. В настоящее время этот вопрос находится в центре внимания, и продолжают приниматься меры по устранению искажений», - сказала Абдуллаева.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Госконцерн Туркменистана закупит металлопродукцию
Госконцерн Туркменистана закупит металлопродукцию
Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд – Али Асадов
Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд – Али Асадов
Казахстанская нефтегазовая компания закупит оборудование
Казахстанская нефтегазовая компания закупит оборудование
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Госконцерн Туркменистана закупит металлопродукцию Бизнес 10:50
Валютные резервы Азербайджана превысили $53 млрд – Али Асадов Экономика 10:45
Казахстанская нефтегазовая компания закупит оборудование ИКТ 10:42
В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка бразильской художницы Нины Пандольфо (ФОТО) Общество 10:40
Неточность переданных Арменией карт минных полей затягивает восстановительные работы в Карабахе - Али Асадов Политика 10:37
МЧС Азербайджана усилило меры безопасности на освобожденных от оккупации территориях - министр Политика 10:37
Принятые в Азербайджане меры по предотвращению распространения COVID-19 привели к экономическому росту в 2021 г. - Микаил Джаббаров Экономика 10:34
Азербайджан может отменить визовый режим с Катаром Политика 10:32
Байден допустил, что некоторым категориям американцев понадобится четвертая доза вакцины США 10:30
Стоимость азербайджанской нефти превысила $77 за баррель Энергетика 10:27
Товарооборот между Азербайджаном и Украиной за 11 месяцев превысил $860 млн Экономика 10:13
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по обеспечению сотовой связи Тендеры 10:10
Азербайджан направил письмо Google в связи с искаженными топонимами своих освобожденных территорий – МИД (Эксклюзив) Политика 10:10
НПЗ в Туркменистане экспортирует основную часть продукции Энергетика 10:04
В Белом доме заявили, что время на восстановление сделки с Ираном заканчивается Ядерная программа 09:58
Казахстанское АО привлечет услуги по освидетельствованию колесных пар подвижного состава Тендеры 09:54
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 декабря Финансы 09:51
Грузия в разы сократила импорт ГСМ из Казахстана Грузия 09:49
Цены на нефть умеренно растут на данных о снижении запасов в США Энергетика 09:32
Количество платежных карт в Азербайджане выросло почти на 20% Финансы 09:09
Безупречная и выверенная политика Президента Ильхама Алиева предопределила освобождение Карабаха от армянской оккупации - Олжас Сулейменов Политика 09:01
Турция надеется на долгосрочный мир на Ближнем Востоке - Эрдоган Турция 08:59
Определены факторы смертельных случаев COVID-19 В мире 08:44
Азербайджан является одним из ключевых бенефициаров высоких цен на газ и повышенного спроса в европейском регионе - Газпромбанк Энергетика 08:27
В Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер Другие страны 08:10
Парламент Грузии утвердил новые правила онлайн-гемблинга Грузия 07:51
В Венесуэле выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом Другие страны 07:36
Энергию земли будут использовать ради спасения планеты В мире 07:19
TikTok стал популярнее Google и Facebook ИКТ 07:02
Samsung откажется от Android в смартфонах ИКТ 06:44
Раскрыта польза семян чиа В мире 06:28
Британские ученые выяснили, что заражение «омикроном» реже приводит к госпитализации В мире 06:06
Пользователи сообщили о сбое в работе TikTok США 05:39
Байден заявил о готовности бороться с Трампом на выборах 2024 года США 05:22
Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики Другие страны 05:01
В Великобритании за сутки зарегистрировано более 100 тыс. заражений коронавирусом Европа 04:45
Путин проведет большую пресс-конференцию Россия 04:24
Объем экспорта США вооружений сократился за год на 21% США 04:02
В США заявили о доминировании F-35 над миром США 03:43
В Испании вернут обязательное ношение масок на улице Европа 03:15
В США одобрили к применению таблетки от коронавируса США 02:52
В центре Оттавы произошла стрельба Другие страны 02:28
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 275 млн Другие страны 01:48
Во Франции продали первое в мире SMS-сообщение В мире 01:32
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида В мире 01:25
ПСЖ продал рекордное количество футболок с фамилией Месси Спорт 01:04
Председатель ГА ООН сдал положительный тест на коронавирус В мире 00:38
Председатель Милли Меджлиса встретилась с министром иностранных дел Ирана (ФОТО) Политика 00:21
Боррель и Блинкен обсудили предложения России по безопасности в Европе Европа 00:14
Назван объем производства попутного нефтяного газа в Казахстане Энергетика 00:01
Во Франции за сутки выявили свыше 84 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 22 декабря 23:50
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус США 22 декабря 23:31
Узбекистан довел экспорт золота до 4,1 млрд долларов Узбекистан 22 декабря 23:09
Скончался военнослужащий азербайджанской армии Общество 22 декабря 23:01
В Баку открылась выставка "С любовью к жизни Микаил Абдуллаев", посвященная 100-летию выдающегося живописца и графика (ФОТО) Культура 22 декабря 22:59
Никто не в силах отбросить назад развитие Турции - Эрдоган Турция 22 декабря 22:48
Самолет столкнулся с парапланом в США США 22 декабря 22:20
Иран поддержал историческую победу Азербайджана в Отечественной войне - министр Политика 22 декабря 22:03
Саркисян толкает свою страну к еще одной войне? Точка зрения 22 декабря 21:59
Иран намерен развивать сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - министр Политика 22 декабря 21:47
Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний по поводу участия в восстановлении освобожденных территорий - министр Политика 22 декабря 21:37
Между Азербайджаном и Ираном достигнуты важные договоренности - министр Политика 22 декабря 21:33
Азербайджан и Иран работают над дорожной картой новых проектов Политика 22 декабря 21:31
Тегеран и Баку ведут переговоры по вопросу разминирования освобожденных территорий Азербайджана Политика 22 декабря 21:28
Иран был одной из первых стран, поддержавших платформу 3+3 - министр Политика 22 декабря 21:25
Агентство пищевой безопасности Азербайджана об импортируемой из Ирана соли Общество 22 декабря 21:20
Зангезурский коридор создаст большие возможности для всех стран региона - Джейхун Байрамов Политика 22 декабря 21:09
Очередной суд по делу Саакашвили состоится в январе 2022 года Грузия 22 декабря 21:02
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 23,6% - министр Политика 22 декабря 21:01
Отношения между Азербайджаном и Ираном опираются на глубокие исторические корни - Джейхун Байрамов Политика 22 декабря 20:57
В Азербайджане увеличилось количество застрахованных видов растений и животных Экономика 22 декабря 20:52
Джейхун Байрамов провел встречу и пресс-конференцию со своим иранским коллегой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 декабря 20:49
Учиться никогда не поздно... - откровенный разговор с народной артисткой Хураман Гасымовой (ФОТО) Интервью 22 декабря 20:38
В Азербайджане объем выданных банками бизнес-кредитов вырос более чем на 12% Финансы 22 декабря 20:24
В Узбекистане кредитование промышленности за год выросло более чем на 15% Узбекистан 22 декабря 20:21
Утверждено изменение в изображения военной формы и знаков отличия военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана Политика 22 декабря 19:10
В Госфильмофонде открылась выставка, посвященная памяти Гасана Сеидбейли (ФОТО) Культура 22 декабря 19:08
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывших должностных лиц МИД Азербайджана Общество 22 декабря 19:01
В Баку состоялась презентация телеоперы о Низами Гянджеви - эта история началась в 1939 году (ФОТО) Культура 22 декабря 18:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 декабря 18:44
В Азербайджане выявлено еще 648 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 365 человек Общество 22 декабря 18:39
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана (ВИДЕО) Политика 22 декабря 18:20
Таможня Китая обнародовала объемы поставок газа из Туркменистана Энергетика 22 декабря 18:13
Обнародованы данные по экспорту азербайджанской нефти в Испанию Энергетика 22 декабря 18:10
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Политика 22 декабря 18:06
Банки Азербайджана увеличили выдачу потребительских кредитов более чем на 20% Финансы 22 декабря 17:59
В Азербайджане кредитный портфель банков вырос более чем на 15% Финансы 22 декабря 17:56
Число просителей убежища в ЕС впервые превысило уровень до пандемии Европа 22 декабря 17:54
SOCAR открыла 67-ю АЗС в Румынии Энергетика 22 декабря 17:53
С 2024 г. Азербайджан планирует экспортировать электроэнергию в Турцию и страны ЕС Энергетика 22 декабря 17:52
Товарооборот Азербайджана с Индией за 11 месяцев превысил $720 млн Экономика 22 декабря 17:47
Утверждено Положение "О Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана" Политика 22 декабря 17:47
ЗАО AzerGold произвело 61,5 тысячи унций золота Экономика 22 декабря 17:43
Азербайджан и Астраханская область РФ обсудят вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг" Экономика 22 декабря 17:41
Банки Азербайджана с начала года выдали ипотечные кредиты более чем на 2 млрд манатов Финансы 22 декабря 17:33
Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ Политика 22 декабря 17:33
Джабраилу Ханларову присвоен квалификационный разряд государственного советника 3-го класса Политика 22 декабря 17:31
Россия намерена укреплять координацию с Египтом в региональных делах Россия 22 декабря 17:26
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области архивного дела" между Азербайджаном и Венгрией Политика 22 декабря 17:26
Азербайджан стал крупнейшим экспортером горюче-смазочных материалов в Грузию Грузия 22 декабря 17:19
Все новости