В войсковой части коммандо Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактико-специальные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандо Сухопутных войск азербайджанской армии были проведены тактико-специальные учения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"На основании разведывательных данных, полученных в соответствии с планом учений, была определена территория предполагаемого совершения провокации диверсионной группой условного противника. В целях предотвращения провокации диверсионной группы поднятые по сигналу “Тревога” коммандо покинули пункт постоянной дислокации и двинулись в направлении района оперативного предназначения. Были применены различные способы передислокации в суровых климатических условиях и на территориях с крутым рельефом. Коммандо, попавшие при передвижении в засаду диверсионной группы условного противника, отработали навыки принятия оперативных решений, преодоления засады и ведения разведки на территории. Основной целью учений было совершенствование тактических навыков личного состава в условиях ограниченного дневного и ночного видения, а также дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандо. Коммандо успешно выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм, - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова)