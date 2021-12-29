Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал в Сухопутных войсках (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны Азербайджана первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии ознакомился с условиями, созданными в здании штаба и административных зданиях других управлений Командования Сухопутных войск, и провел совещание по итогам 2021 года.

Выступивший перед военнослужащими генерал-полковник Велиев от имени руководства министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

На совещании до личного состава вновь были доведены задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами перед армией.

Был проведен анализ боеготовности и морально-психологического состояния военнослужащих, обсуждены вопросы дальнейшего повышения боеспособности, воспитания личного состава в духе патриотизма и другие вопросы.

Затем начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с личным составом одной из воинских частей коммандо. Доведя до личного состава поручения министра обороны, генерал-полковник Велиев подчеркнул важность дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.

(Перевод: Кямаля Сеидова)