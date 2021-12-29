БАКУ /Trend/ - Турецкая ASELSAN благодаря расширению сфер деятельности и спектра оказываемых в Азербайджане услуг создала свою "дочку" - компанию ASELSAN-Baku. Посредством нее ASELSAN разрабатывает новые проекты в Азербайджане, устанавливает системы, выявляет неисправности, возникшие после продажи, осуществляет работы по техническому обслуживанию и ремонту.

Об этом сказал глава правления и генеральный директор ASELSAN Халук Горгюн в интервью Xalq qəzeti, сообщает в среду Trend.

По его словам, основное направление деятельности ASELSAN-Baku – это исследования, разработка и производство самой передовой военной продукции для ВВС, ВМС и Сухопутных войск.

Гендиректор отметил, что Азербайджан и Турция расположены в сложных географических условиях.

«Мы становимся свидетелями исключительных усилий двух государств и их вооруженных сил по обеспечению безопасности в регионе. Решительная позиция в этом вопросе Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Ильхама Алиева вдохновляет нас. Компания ASELSAN старается поддержать усилия двух стран в сфере региональной безопасности и военного сотрудничества, которые являются наиважнейшими вопросами турецко-азербайджанских отношений. Обеспечивая с начала 90-х годов азербайджанскую армию продукцией ASELSAN в Карабахском регионе, мы поддерживаем связи во многих сферах, чтобы благоустроить эти земли и подарить нашим детям светлое будущее», - отметил Горгюн.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)