МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразил соболезнования народу и правительству Пакистана в связи с человеческими жертвами в результате сильного снегопада в стране.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице министерства в Twitter.

"Мы глубоко опечалены известием о том, что по меньшей мере 23 человека погибли в результате экстремальных погодных условий во время снежной бури в городе Мурри. Выражаем соболезнования народу и правительству братского Пакистана", - говорится в соболезновании министерства.