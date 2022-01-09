Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
БАКУ /Trend/ - Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам.
Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии, посвященном 107-й годовщине битвы при Сарыкамыше.
"В этот день памяти мы благодарны нашим азербайджанским братьям, протянувшим руку помощи нашим солдатам, попавшим в плен на Кавказском фронте. Наши воины, борющиеся в крайне тяжелых условиях за свою жизнь в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря помощи азербайджанских тюрок. Мы вместе с нашими азербайджанскими братьями пережили беды и трудности, и впредь с пониманием "два государства - одна нация" будем вместе и в скорби, и в радости", - сказал он.
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