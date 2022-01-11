Азербайджан решительно осуждает продолжающиеся военные провокации Армении - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно осуждает продолжающиеся военные провокации Армении.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении в направлении Кяльбаджарского района.

«Как ранее сообщило минобороны Азербайджана, в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяз Азер оглу. Решительно осуждаем продолжение военных провокаций с армянской стороны», - говорится в заявлении.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, военно-политическое руководство Армении, совершившей очередную кровавую провокацию на государственной границе вместо принятия шагов по нормализации отношений между двумя странами, несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе.