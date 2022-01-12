Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана

БАКУ /Trend/ - Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в городе Нур-Султан.

Как передает в среду Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе пресс-конференции в посольстве.

По его словам, Назарбаев внимательно отслеживает ситуацию в стране и находится в постоянном контакте с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.